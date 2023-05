Uważaj na osłonki. Ogrodnik mówi, w czym są gorsze od doniczek

Drenaż to nic innego jak dziury na dnie doniczki. Pozwalają one na odpływ nadmiaru wody, co zapobiega ewentualnemu przelaniu i co za tym idzie, gniciu korzeni, które może prowadzić nawet do obumarcia rośliny. Osłonki doniczkowe wymyślono po to, aby wsadzić w nie doniczki. Poza tym są one po prostu ładne, przez często stanowią one po prostu ozdobę w pomieszczeniu. Niestety, nie każde rośliny nadają się do trzymania ich w osłonkach, co potwierdzone jest przez doświadczonych ogrodników.