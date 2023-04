Wsyp łyżeczkę do doniczki przy przesadzaniu. Pleśń nie ma szans

Przesadzając rośliny, nie zapomnij o właściwym doborze ziemi. Jeśli w twoim domu większość kwiatów to rośliny zielone, zaopatrz się w glebę przeznaczoną do roślin zielonych. W przypadku palm najlepsza będzie ziemia do palm. Storczyki potrzebują ziemi do orchidei, z kolei sukulenty ziemi do kaktusów.