Używane prezenty pod choinką. "Teściowa w ten sposób porządkowała szafę"

Kobieta wiele razy w delikatny sposób sygnalizowała teściowej, że nie nosi takich torebek czy biżuterii. - Dawała nadal i w kółko to samo. I niestety, wyglądało to jak porządkowanie szafy dwa razy do roku. To były po prostu jej rzeczy. Nie to, że oddane z dobrego serca, a żeby zrobić miejsce na nowe. Zdarzało się, że tego prezentu nie doniosłam nawet do domu. Nie chomikuję rzeczy, których nie używam. Powiem szczerze, że torebka czy bransoletka to jeszcze nic. Potrafiła dać blender, który nie działał czy mocno zdarte buty, które nie były w moim rozmiarze – opowiada.