Używasz jej dłużej niż tydzień? Naukowcy ostrzegają

Gąbki do naczyń, choć niepozorne, mogą szybko stać się siedliskiem bakterii i mikroorganizmów. Według badań Tronda Møretrø z Norweskiego Instytutu Badań nad Żywnością, jedna gąbka może zawierać więcej bakterii niż ludzi na Ziemi. Wyjawiono, ile miliardów bakterii oraz odmian mikrobów może znajdować się w jednym produkcie.

Regularna wymiana gąbek do naczyń jest kluczowa dla utrzymania higieny w kuchni. To ważne, ponieważ czystość w miejscu przygotowywania posiłków ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Badania opublikowane w "Journal of Applied Microbiology" pokazują, że gąbki są idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii. Dlatego tak istotne jest, aby nie zaniedbywać ich wymiany.