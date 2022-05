Vanity sizing to częsta sztuczka sieciówek. Na to zwróć uwagę

"Rozmiarówka próżności" może doprowadzić do zaburzeń odżywiania

Zjawisko vanity sizingu może wydawać się niewinne, jest jednak szeroko krytykowane jako jeden z przejawów body-shamingu. Wszystko dlatego, że, zdaniem specjalistów, może negatywnie wpływać na obraz siebie, a nawet prowadzić do tak poważnych kłopotów zdrowotnych jak zaburzenia odżywiania. "Gdyby wszystkie marki odzieżowe stosowały tę samą metodę doboru rozmiaru, pewność siebie kobiet byłaby wyższa i nie musiałyby się one martwić o to, w jaki rozmiar się zmieszczą" - komentuje Sami Jilek z uczelni Illinois State University.