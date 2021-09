Victoria's Secret otwiera się na karmiące kobiety? Marka wprowadza spore zmiany

Wiele zmiany bez oklasków

Tuż po odejściu Eda Razeka w 2019 roku pierwszym aniołkiem plus size marki "Victoria's Secret" została modelka Ali Tate-Cutler. I choć nie nosi ona rozmiaru 34 , co było znacznym przełomem w historii firmy, VS nie otrzymało wielkich oklasków. Wielu klientów i fanów marki uznało po prostu, że zmiany pojawił się za późno.