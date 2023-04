Viki Gabor komentuje aferę z wuefistą. Wydała oświadczenie

– Nagrałam to, wysyłam mu i super, fajnie wszystko, a potem się dowiaduję, że on był na jakimś weselu i to puścił. Dlatego ja już nigdy nic nie wysyłam. (…) Boję się poznawać nowych ludzi. Nie wiem, kto jakie ma intencje – wyznała Viki Gabor. Teraz wydała w tej sprawie oświadczenie.