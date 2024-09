"M jak miłość", "Hela w opałach" czy "Złotopolscy" to seriale, w których mogliśmy oglądać Violettę Arlak. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki roli Haliny Kozioł w "Ranczu". Podczas nagrań aktorka przeszła ogromną przemianę. Schudła 20 kilogramów. Jak jej się to udało?

Nie zapomniała też o aktywności fizycznej. Jak donosi serwis Onet, aktorka ćwiczyła na steperze, z hantlami, a także robiła brzuszki. Podobno co drugi dzień wykonywała ich aż 200. Pomógł też udział w "Tańcu z gwiazdami".

