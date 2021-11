"W aplikacji wydawał się miły". Przypadkowe spotkanie odkryło brzydką prawdę

Niespodziewane spotkanie zakończyło relację

Pewnego dnia Ashleigh spacerowała razem z koleżanką po centrum handlowym, znajdującym się niedaleko miejsca zamieszkania mężczyzny. Paul postanowił skorzystać z okazji i w końcu spotkać się z dziewczyną na żywo. Nalegał, aby zaprosić obie kobiety na wspólny obiad. Kiedy zmierzali już we trójkę w kierunku restauracji, nagle zaczął szukać portfela. Poinformował wtedy Ashleigh, że zaraz do nich dołączy, ale najpierw skoczy do auta po pieniądze. Niczego jeszcze nie podejrzewając, obie kobiety weszły do lokalu, aby poczekać na Paula. Ten nie wracał przez kolejnych 20 minut. To był dla kobiety jasny sygnał, że właśnie została wystawiona do wiatru. Razem z koleżanką Asheligh postanowiła udać się do pobliskiego McDonalda. Wtedy natknęły się na samochód mężczyzny.