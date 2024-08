W aptece kupisz za grosze. Ta maść działa jak plaster

Maść z witaminą A to hit, który działa na wiele problemów skórnych. Może być zamiennikiem kremu pod oczy. Szczególną popularnością cieszy się okresie jesienno-zimowym, kiedy skóra jest narażona na wysuszenie. Produkt ten wykazuje właściwości ochronne, przeciwzmarszczkowe i ujędrniające. Pomaga też w walce z różnymi problemami skórnymi. W aptece kupisz tę maść za niecałe 7 złotych.

Walczysz z trądzikiem? Sięgnij po maść cynkową. Tlenek cynku wykazuje właściwości wysuszające i ściągające, co pozwala skutecznie pozbyć się zmian skórnych. Zmniejsza też wydzielanie sebum i przyspiesza proces gojenia się ran.

Maść z żyworódki działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie i regenerująco. Dzięki temu pomaga zachować gładką skórę, spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność oraz dodaje blasku. Internautki chwalą ten apteczny produkt i używają go zamiast kremów do twarzy. Duży plus za dość niską cenę.