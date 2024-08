W butelkach mają wódkę. Szef linii lotniczych załamuje ręce

Michael O’Leary, prezes Ryanaira, wzywa do wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu na lotniskach. W związku ze wzrostem przemocy na pokładach w okresie letnim, O’Leary proponuje wprowadzenie limitu dwóch drinków na pasażera w barach znajdujących się przed wejściem na pokład.

Prezes Ryanaira zauważa, że incydenty z udziałem agresywnych pasażerów stały się na tyle częste, że ataki mają miejsce już prawie co tydzień.

- Lotniska oczywiście są temu przeciwne i twierdzą, że ich bary nie obsługują pijanych pasażerów. Ale obsługują krewnych tych pijanych pasażerów – powiedział O’Leary w wywiadzie dla "The Telegraph".

Najgorsze są dni, kiedy jest wiele opóźnień: - Ludzie kręcą się wtedy po lotniskach i piją alkohol - zauważa O’Leary i dodaje: - To nie jest wycieczka alkoholowa.

Przemoc i agresja na pokładach samolotów jest szczególnie widoczna na lotach z Wielkiej Brytanii do popularnych "imprezowych destynacji", takich jak Ibiza czy greckie wyspy. W związku z tym Ryanair wprowadził dodatkową kontrolę bagażu pasażerów podróżujących na Ibizę, zanim wejdą na pokład.

Jego obserwacje pokazują, że problem nie kończy się na alkoholu. Do tego dochodzą mocniejsze substancje.

Źródło: The Telegraph

