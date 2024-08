Jadą na "męski wyjazd". Oto dlaczego decydują się na zdradę

Męskie wyjazdy to popularna forma wypoczynku, która jednak czasem budzi niepokój wśród wielu partnerek. Dlaczego? Jak się okazuje, że niektórzy podczas takich podróży pozwalają sobie na niewierność i zachowania, na które nie zdecydowaliby się w związku.

Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnia to ekspertka ds. relacji i psychoterapeutka, Sarah Lee, na łamach "DailyStar".

Dlaczego mężczyźni zdradzają na wakacjach?

Jednym z tłumaczeń, dlaczego mężczyźni zdradzają na wyjazdach z kolegami, może być presja tłumu. Lee tłumaczy, że ludzie często zachowują się inaczej w grupie niż w pojedynkę. Może to wynikać z presji społecznej lub potrzeby imponowania innym.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"Sposób, w jaki ludzie zachowują się w grupie może być zupełnie inny niż ich indywidualne zachowanie; może istnieć presja, aby dostosować się do innych, zaimponować im lub być postrzeganym w określony sposób, co może prowadzić do odmiennych zachowań" - mówi na łamach "DailyStar".

Przebywanie w grupie rówieśników może wywołać chęć wpasowania się w grupowe normy, co czasami prowadzi do zachowań, które na co dzień nie są akceptowane, nawet przez nas samych.

Nie można także zapominać o wpływie alkoholu i używek, które często obecne są na takich wyjazdach. Jak zauważa ekspertka, "kiedy dodamy alkohol lub narkotyki, mogą one obniżyć zahamowania i sprawić, że ludzie robią rzeczy, których normalnie by nie zrobili". Innymi słowy, substancje psychoaktywne mogą prowadzić do impulsywności i podejmowania ryzykownych decyzji, takich jak zdrada. Wielu mężczyzn traktuje wakacje jako moment, w którym "zwykłe zasady nie obowiązują", co dodatkowo potęguje ryzyko niewłaściwego zachowania.

Nie wszyscy mężczyźni zdradzają, ale...

Jeżeli twój partner wybiera się na męski wyjazd, nie ma powodów do paniki. Oczywiście, nie każdy mężczyzna staje się niewierny po przekroczeniu granicy swojego kraju.

Jednak jeśli masz przeczucie, że coś może pójść nie tak, warto poruszyć ten temat. "Sugerowałabym, aby przed wyjazdem porozmawiać o tym, co oboje uważacie za zdradę, aby oczekiwania były jasne. Jeśli te oczekiwania się nie pokrywają, będzie wam trudno sobie ufać, gdy jedno z was jest daleko" - radzi Lee.

"Zdrowa relacja obejmuje próby zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby. Jeśli ktoś cię kocha, powinien również troszczyć się o twoje uczucia" - podkreśla.