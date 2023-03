W dyskontach to już plaga. Ekspertka ma tylko jedną radę

Jeszcze nie tak dawno bardzo dbaliśmy o bezpieczeństwo i higienę podczas zakupów. Wraz z końcem pandemii zapomnieliśmy o wielu podstawowych środkach ochrony. Da się to zauważyć, chociażby robiąc zakupy pieczywa. Niestety sięgając po bułki bez jednorazowej rękawiczki, możemy narazić się na wiele problemów zdrowotnych. Jest jednak na to sposób.

Wybierając się do sklepu, najprawdopodobniej wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, gdy ktoś sięgał po pieczywo bez rękawiczki jednorazowej. Eksperci zwracają uwagę, że spożywanie produktów, które dotknęło wiele osób, nie jest dla nas najlepsze.

Mikrobiolożka dr Karolina Rudnicka w rozmowie z WP Kobieta zwróciła uwagę na to, że do sklepu bardzo często jeździmy komunikacją miejską, dotykamy przycisków w windzie, a nawet klamek, na których znajduje się dużo bakterii i drobnoustrojów. Te przenosimy na pieczywo.

Stając przed wyborem chleba lub bułek nigdy nie możemy mieć pewności, ile osób tak naprawdę je dotykało. Dr Rudnicka zdradziła jednak sposób, który może pomóc nas uchronić przed zarażeniem różnego rodzaju bakteriami przenoszonymi przez nieodpowiedzialnych klientów. Zaraz po powrocie z zakupów warto ponownie podpiec pieczywo w piekarniku. Według ekspertki już kilka minut w temperaturze 100-120 st. C. powinno załatwić sprawę.

Choroby to niejedyne nieprzyjemności, z którymi możemy się spotkać, sięgając po bułki lub chleb bez jednorazowych rękawiczek. Szczególnie wyczulone na to są ekspedientki, które na co dzień dbają o porządek, ale również o jakość oferowanych produktów. W sytuacji, gdy zostaniemy przyłapani na dotykaniu pieczywa bez zabezpieczenia, pracownicy sklepu często proszą o zapłacenie za wszystkie dostępne w pojemniku produkty. Podczas pandemii głośno było o wielu podobnych przypadkach dlatego, zanim kolejny raz sięgniemy po bułki bez rękawiczki, warto pomyśleć nie tylko o naszym zdrowiu, ale również zasobność portfela.