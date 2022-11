W kuchni influencerki wybuchł pożar. Kobietę uratował kot

Do tragicznych wydarzeń doszło w marcu 2022 roku. Youtuberka znana pod pseudonimem Maxineczka nagrywała na piętrze materiały wideo, kiedy nagle zauważyła, że jej kotka zachowuje się w dziwny sposób. Gdyby nie zwierzak, nie wiadomo, jak potoczyłaby się cała sytuacja. - Zapamiętam to do końca życia - wyznaje influencerka.