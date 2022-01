W latach 70. był postrachem Nowego Jorku. Torturował i zabił prawdopodobnie około 100 kobiet

- Mogłem skłonić niemal każdą kobietę do zrobienia tego, czego chcę. Psychologicznie - wyznał po latach seryjny morderca Richard Cottingham, nazywany "The Torso Killer'em", z powodu tego, że dokonując zabójstw i rozczłonkowując ciała, nie zostawiał zazwyczaj nic poza tułowiem. Choć oficjalnie przyznał się do zaledwie kilku zabójstw, szacuje się, że dokonał ich około 100. Część z nich w Nowym Jorku, część w rodzinnym New Jersey.