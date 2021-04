W Londynie powstanie specjalna tablica dla księżnej Diany. Wyjątkowe miejsce

- Jestem bardzo podekscytowany, patrząc na zdjęcia, na których widać niebieską tabliczkę przeznaczoną do Coleherne Court, gdzie moja siostra Diana była tak szczęśliwa ze swoimi wspaniałymi współlokatorami jako młoda dziewczyna - napisał 56-latek, który podziękował za "tak piękny hołd".

Ponad 950 niebieskich tablic

Tablica dołączy do ponad 950 oficjalnych niebieskich tablic wokół Londynu, upamiętniających miejsca, w których żyli lub pracowali ważni historycznie ludzie.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!