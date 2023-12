"W łóżku była jak kłoda". Przykre, co napisał o niej były

"Zatkało mnie". Były partner opisał w sieci ich seks

Jednym z przykładów manipulacji ze strony Piotrka było to, jak komentował jej wygląd. Zazwyczaj robił to w niewinny sposób, komplementując ją i dając do zrozumienia, że jest dla niego atrakcyjna. Jednak czasami łapał ją za brzuch i mówił, że przy nim rośnie w oczach. Innym razem zaprosił ją na lody, ale tylko na jedną gałkę, bo, jak mówił, trzeba na siebie uważać. Wymownie patrzył wtedy na jej brzuch. Zuzanna czuła, że coś jest nie tak, ale jednocześnie myślała, że to tylko żarty i nie chciała przesadzać. Kiedy wyznała, że jego komentarze dotyczące wyglądu sprawiają jej przykrość, bo trafiają w jej kompleksy, zbagatelizował to i powiedział, że to tylko żarty.