Tak Barbara Nowacka wyglądała w młodości. Niewiele osób pamięta, czym się zajmowała

Barbara Nowacka – nastoletnia prowadząca programu "5-10-15"

Emitowany od 18 grudnia 1982 do 26 maja 2007 program dla dzieci i młodzieży "5-10-15" był swojego czasu prawdziwym hitem ramówki Telewizji Polskiej. Wiele znanych twarzy rozpoczynało w nim karierę, m.in. Krzysztof Ibisz, Piotr Kraśko, Maria Niklińska, Marcin Tyszka czy właśnie Barbara Nowacka. Do programu dostała się przypadkiem, gdy twórcy show odwiedzili jej szkołę, poszukując nowych twarzy. Prowadziła go przez 8 lat. Później wystąpiła jako modelka we wspomnianej sesji fotograficznej, a jej zdjęcia wykonał znajomy z programu, Marcin Tyszka.