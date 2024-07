Polacy ją uwielbiają. Prawie nie ma ości i kalorii

Choć naturalnie nie występuje w Bałtyku, a do Polski trafia najczęściej w formie zamrożonych bloków, jest ostatnio prawdziwym przysmakiem wielu urlopowiczów. Nie tylko nie ma ości, ale również jest niskokaloryczna. Niestety wraz z rosnącą popularnością wzrasta również jej cena.

Kergulena to jedna z tych ryb, których mięso wyróżnia się niezwykłą delikatnością oraz smakiem. Gatunek ten można spotkać najczęściej na głębokości ok. 700 m. Szczególnie upodobała sobie wody w okolicy Antarktydy. Jej największymi eksporterami są zaś Chile oraz Hiszpania.

Niestety coraz większa popularność kerguleny sprawiła, że jej populacja znacznie się zmniejsza. To z kolei wpływa na rosnącą cenę, również na terenach naszego kraju. W jednym ze sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży ryb za kilogram mrożonej kerguleny trzeba zapłacić już ok. 105 zł.

Korzyści z jedzenia kerguleny jest naprawdę sporo. Zgodnie z informacjami podanymi przez Poradnik Zdrowie wyróżnia ją duża zawartość kwasów omega-3 i omega-6. W jej składzie jest także sporo białka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!