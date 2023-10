W Paryżu dosłownie błyszczała. Nie mogła nie zwrócić uwagi

Farna pojawiła się w jasnym, cekinowym garniturze, o oversizowym kroju. Do niego dodała jedynie biały t-shirt, który był prostym uzupełnieniem błyszczącej stylizacji. Na większą uwagę zasługują jednak jej efektowne akcesoria. Duże, wiszące kolczyki z cyrkoniami, srebrne sandałki na obcasie i francuski akcent w postaci musztardowej torebki mini na pasku projektu Simona Porte Jacquemusa. Jej koszt to ok. 4 tys. zł.