W Polsce jest już wszędzie. Żeruje w jedzeniu

Wiele osób spotyka go w domowych kuchniach i spiżarniach. Skuteczne pozbycie się go jest trudne, ale istnieją pewne metody, które mogą pomóc w jego eliminacji z domu. Mącznik młynarek to chrząszcz, który mimo mniejszej rozpoznawalności niż mole spożywcze, potrafi wyrządzić znaczne szkody.

W domach często pojawiają się różne owady, takie jak muszki owocówki, mrówki czy mole spożywcze, które są jednymi z najczęściej spotykanych szkodników kuchennych. Mącznik młynarek, choć mniej popularny, jest jednak równie szkodliwy. Może pojawiać się razem z produktami spożywczymi.

Jak wygląda mącznik młynarek?

Mącznik młynarek to mały owad o ciemnobrązowym lub czarnym ciele z charakterystycznym dla chrząszczy błyszczącym pancerzem. Jego ciało jest pokryte drobnymi fałdkami, a długość sięga 14 mm. Co ciekawe, mącznik ma również skrzydła i jest odporny na niskie temperatury.

Samice mącznika składają do 500 jaj, a rozwój jednego osobnika trwa około roku. Larwy mogą osiągać do trzech centymetrów długości, a ich białe ciało umożliwia ukrywanie się w produktach, takich jak mąka, skrobia ziemniaczana czy ryż. Zarówno larwy, jak i dorosłe owady niszczą zapasy spożywcze, zanieczyszczając je odchodami, wylinkami oraz martwymi osobnikami. Co więcej, mogą przenosić szkodliwe mikroorganizmy.

Jak wyeliminować mącznika z domu?

Mącznik jest najczęściej przywożony do domu razem z zakupionymi produktami spożywczymi. Szkodnik ten bardzo rzadko sam wlatuje do mieszkań i osiedla się w kuchennych zakątkach. Istnieją jednak sposoby na to, jak się go pozbyć.

Mącznik jest odporny na temperaturę, ale jego rozwój zahamowuje się przy temperaturach powyżej 32 st. C i poniżej -5 stopni C. Niestety, tak niska temperatura nie sprawi, że owad zginie, dlatego konieczne jest zamrożenie żywności w temp. -25 st. C.

Najskuteczniejsze są preparaty o działaniu kontaktowym, które dzięki swoim zapachom przyciągają chrząszcze i larwy. Po spożyciu preparatu owad umiera, co jest efektywne w przypadku dorosłego osobnika, ale nie działa na jaja złożone w produktach. Równie skuteczne są pułapki lepowe - jeśli najpierw usunie się żywność zawierającą jaja i larwy.

