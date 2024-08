Została nagrana przez esbeka. Po latach zobaczyła, co sfilmował

Izabela Trojanowska przejawiała zainteresowanie śpiewem już od najmłodszych lat. Jako nastolatka uczęszczała do lokalnego chóru. Wystąpiła w Festiwal Pieśni Sakralnej w Chorzowie, gdzie otrzymała swoją pierwszą nagrodę. W jury był Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński . Jej występ został nagrany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Wokalistka nie spodziewała się, że nie będzie to jej pierwsze spotkanie ze Służbą Bezpieczeństwa. Po latach dowiedziała się, że od 1980 była inwigilowana. Do dziś nie wie, kto za tym stoi.

Wkrótce wyjechała za granicę. Występowała w Niemczech i Holandii. W Polsce nie cieszyła się dobrą sławą . Otrzymała zakaz powrotu do kraju.

