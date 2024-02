Kultowe dania z czasów PRL-u. Okazuje się, że są bardzo zdrowe

Kasza gryczana z masłem

Choć nie jest to pełne danie, bo - jak zaznacza dietetyk - nie ma w nim odpowiedniej porcji białka, tak popularna w PRL-u kasza z masłem to prosta, ciekawa i zdrowa propozycja. Oprócz potasu i magnezu kasza gryczana jest doskonałym źródłem błonnika zmniejszającego wchłanianie cholesterolu i obniżającego stężenie glukozy we krwi.