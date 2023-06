W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy. Rzuciła fanów na kolana

Agnieszka Woźniak-Starak wie, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o modę. Chętnie wplata najświeższe trendy do swoich stylizacji, które mogliśmy podpatrywać, gdy prowadziła "Dzień Dobry TVN". Jednak prezenterka przez dłuższy czas nie zagości na antenie, dlatego póki co musimy zadowolić się stylizacjami, które raz na jakiś czas publikuje na Instagramie.