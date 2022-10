W ten sposób ciepło nie ucieknie. Wypróbuj ten trik

Z dnia na dzień robi się chłodniej. O ile w ciągu dnia, kiedy uda się złapać promienie słońca, nie jest jeszcze aż tak źle, to ciepłe wieczory już dawno przeszły do historii. Zimno robi się nie tylko na zewnątrz, ale i w mieszkaniu. Co zrobić, żeby cztery kąty były ciepłym azylem?