Miał 9 lat, gdy zagrał u boku Fronczewskiego. Czym zajmuje się teraz?

Mikołaj Radwan 10 listopada 2024 roku skończył 40 lat. Seria "Tata, a Marcin powiedział...", nadawana od 1993 do 2000 roku, sprawiła, że stał się jedną z twarzy polskiej telewizji tamtych lat. Nie była to pierwsza jego rola, jednak z pewnością ta najważniejsza, dzięki której zyskał sympatię telewidzów w całym kraju. Pomimo sukcesu na ekranie - w późniejszym czasie zagrał jeszcze w kilku produkcjach - zdecydował się na porzucenie kariery aktorskiej, obierając zupełnie nowy kierunek życiowy.

Po zakończeniu przygody z aktorstwe Mikołaj zwrócił swoją uwagę ku programowaniu – dziedzinie, która interesowała go od młodzieńczych lat. Pasja ta skierowała go do podjęcia studiów informatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w sektorze technologii, początkowo zajmując się tworzeniem aplikacji bankowych, a z czasem także rozwijając gry komputerowe, gdzie mógł w pełni wykorzystać swoje umiejętności i kreatywność.