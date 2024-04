W wieku sześciu lat została milionerką. Tak dziś wygląda

Isabella Barrett niedawno zdradziła kulisy swojego związku z youtuberem Gavinem Magnusem. 17-latka podkreśliła, że ceni sobie prywatność, ale jej utrzymanie, gdy jest się popularnym, to bardzo trudna sztuka.

Zakochani mieli się poznać prawie trzy lata temu podczas New York Fashion Week. Parze mają bardzo kibicować matki zakochanych. Młoda milionerka przyznała, że jej więź z celebrytą jest bardzo silna - obydwoje bowiem obracają się w podobnym środowisku, rozumieją blaski i cienie sławy.

