W Wielkanoc zadbajmy o odpoczynek. "Musimy zacząć od podstaw"

Jednym z dezadaptacyjnych sposobów może być na przykład picie alkoholu, jeśli używamy go jako substancji psychoaktywnej w celu regulacji napięcia. Zażywam alkohol po to, by odciąć się od swojego sposobu przeżywania. Wyłączam wtedy trudne emocje przy użyciu tej substancji. Nie dość, że taka praktyka może prowadzić do uzależnienia, to jeszcze jest ślepą uliczką. Napięcie musi wiązać się z rozładowaniem czyli zmniejszeniem jego natężenia, a nie chwilowym odłączeniem. Inaczej ono wróci.