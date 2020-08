Wakacje 2020. O podróżowaniu z PKP. Pociąg pociągowi nierówny

"Zapytałam konduktora, który sprawdzał mi bilet, dlaczego nie zwraca uwagi tym pasażerom; stwierdził, że to się na nic zda, bo kiedy on pójdzie do kolejnego wagonu, to maski i tak zostaną zdjęte. Ale faktycznie po mojej uwadze przypomniał pasażerowi, który stał najbliżej mnie, o obowiązku noszenia maski, jednak kolejnym sprawdzał już bilety bez słowa. Inny konduktor zapytał, dlaczego stoję na korytarzu, skoro kupiłam bilet w pierwszej klasie; odpowiedziałam, że w moim przedziale nikt nie ma maski. On na to: Tacy ludzie. Zapytałam go więc, dlaczego konduktorzy nie egzekwują tego obowiązku; odpowiedział, że nie mają takich uprawnień i poszedł dalej" – powiedziała "GW".