Walczył z uzależnieniem. "To wszystko bardzo dotknęło moich bliskich"

Gonera wrócił pamięcią do momentu, gdy o jego problemach prywatnych zaczęły rozpisywać się media.

Utrzymanie się w trzeźwości bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na to, jak obecnie wyglądają relacje aktora z bliskimi, w tym z dziećmi.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!