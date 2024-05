"Watykańska ruletka". W ten sposób chciano wpłynąć na rodziny

Książka Arkadiusza Stempina i Artura Nowaka "Kryminalna historia Watykanu" opisuje historię skandali oraz katalog "grzechów" Stolicy Apostolskiej. W publikacji wymieniono byłych papieży i informacje o ich partnerkach, partnerach, a także dzieciach. Padło również tajemnicze hasło "watykańska ruletka". Czym była i co oznacza?

Większość specjalnie powołanej komisji kardynałów opowiedziała się za zmianą stanowiska Kościoła w sprawie antykoncepcji . Sobór Watykański II uznał miłość za równorzędny cel małżeństwa obok prokreacji, co dawało nadzieję na złagodzenie kościelnego podejścia. Paweł VI jednak odrzucił tę możliwość, obawiając się zgubnego wpływu liberalizacji.

Wbrew opinii większości doradców, po czterech latach wahań, papież w 1968 roku wydał encyklikę zakazującą antykoncepcji . Do historii weszła ona jako Humanae vitae, czyli "encyklika przeciwko pigułce".

Zezwalała na unikanie poczęcia jedynie poprzez wstrzemięźliwość w dni płodne, co w praktyce było trudne do zastosowania i nieskuteczne. Kalendarzyk małżeński, potocznie nazywany "watykańską ruletką", była niepewną metodą, która prowadziła do niechcianych ciąż.