Wystarczyła jedna spowiedź. "Z kościoła wyszłam zapłakana"

W 2022 roku CBOS opublikował raport pt. "Wielki Post i Wielkanoc", według którego 54 proc. osób zadeklarowało, że przystąpi do spowiedzi wielkanocnej. Choć jest to ponad połowa polskiego społeczeństwa, dwa lata wcześniej tej samej odpowiedzi udzieliło 66 proc. ankietowanych. W 2006 roku - aż 79 proc. Oznacza to znaczny spadek we frekwencji osób przystępujących do spowiedzi, który w ostatnich latach zauważył także ks. Jacek Siepsiak.