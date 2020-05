Wazelina na twarz. Jakie przynosi efekt i czy warto ją stosować? Kosmetyczny hit dla gładkiej cery

Wazelina to produkt, który fantastycznie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji twarzy, ciała, dłoni oraz ust. Ze względu na właściwości nawilżające i wygładzające jest często wybierana jako główny składnik wielu kosmetyków. Stosowanie wazeliny na twarz w nadmiarze może niestety zadziałać odwrotnie od zamierzenia i zapchać pory. Jeśli chcesz zacząć aplikować wazelinę na cerę, koniecznie sprawdź, w jaki sposób jej używać.

Wazelina na twarz – jak działa pod oczami?

Stosuj wazelinę pod oczy bardzo ostrożnie. Nie dopuść do kontaktu kosmetyku z oczami, ponieważ doprowadzi to do podrażnienia i zaczerwienienia. Skóra pod oczami jest delikatna, dlatego też nie należy zostawiać wazeliny na całą noc. Najlepiej zaaplikuj wazelinę pod oczami grubszą warstwą i pozostaw na 30 minut. Po upływie czasu zmyj kosmetyk ciepłą wodą.