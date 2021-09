Waży 440 kg i szuka żony. Ma jednak pewne wymagania, które kobieta musi spełniać

Pakistański siłacz

Arbab Heather Hyatt chce otrzymać tytuł najsilniejszego mężczyzny na świecie. Jak na razie waży 440 kilogramów, choć jego celem jest osiągnięcie 500. Każdego dnia ćwiczy ponad 3 godziny i twierdzi, że nie ma żadnych problemów zdrowotnych bądź z poruszaniem się. W swojej "karierze" siłacza udało mu się już zatrzymać traktor, podnieść samochód osobowy, a w 2012 roku - podnieść ciężar ważący 5 ton. Niestety nie wiadomo, jaki jest jego następny cel. Wydaje się, że jego głowę zajmuje teraz znalezienie wybranki serca, co nie jest takie łatwe, jakim się wydaje. "Hulk" nie traci jednak nadziei, licząc na to, że znajdzie w końcu kobietę, która pokocha go takim, jakim jest i spełni jego wymagania, które dla innych pań stanowiły spory problem.