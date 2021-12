Ważyła 37 kg. W karetce lekarze robili ranking burgerowni

Po premierze dostawałam dużo wiadomości, że ludzie pod wpływem mojej książki zaczęli się otwierać. Znaleźli odwagę, by mówić o swoich problemów. Nawet jeśli jedna osoba po lekturze odważy się pójść do terapeuty, to będzie sukces, bo właśnie po to tę książkę wydałam. Nie po to, by sobie ulżyć, bo wtedy pisałabym do szuflady. Uznałam, że choruję już tak długo, że teraz chcę pomóc innym, żeby przez to gówno nie musieli przechodzić. Wiem, że to brzydko brzmi, ale taka jest prawda. To, co mnie jednak cieszy najbardziej, to słowa od osób, które nie są chore albo z tą chorobą nigdy nie miały styczności. Te osoby dziękują mi za wiedzę. Piszą, że teraz łatwiej im zrozumieć bliskich.