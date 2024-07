Wbiegła do morza. Fanki pytają o ten genialny strój

Ci, którzy obserwują ją na Instagramie wiedzą, że taniec stał się jej ogromną pasją. A to wszystko za sprawą nowego partnera – młodszego o dziewięć lat Alberta Kosińskiego, który specjalizuje się w tańcach latynoamerykańskich. To dlatego Olga Frycz od kilku miesięcy pojawia się regularnie na sali treningowej. Co więcej, teraz pojechała wraz z ukochanym i Stefano Terrazzino na obóz taneczny na Sycylię.