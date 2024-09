Wbij w trawnik. Wiosną będzie wyglądał imponująco

Ok, rozumiem

Okazuje się, że wrzesień, czyli przełom lata i jesieni, jest najlepszym momentem na to, by zasiać nową trawę lub naprawić zniszczone fragmenty trawnika. Oprócz zabiegów pielęgnacyjnych warto też zdecydować się na trik, dzięki któremu trawnik następnej wiosny będzie wyglądał lepiej niż kiedykolwiek.

Intensywnie zielony i gęsty trawnik jest podstawą pięknie wyglądającego ogrodu. W końcu trawa z suchymi prześwitami nie prezentuje się już atrakcyjnie i sprawia, że przestrzeń wokół domu może wyglądać na zaniedbaną. Zatem jak pielęgnować trawnik, by zawsze wyglądał perfekcyjnie? Swoimi poradami i sprawdzonymi trikami podzielił się z The Sun ogrodnik Monthy Don.

Jak zadbać o trawnik?

Okazuje się, że wrzesień, który jest miesiącem przejściowym między latem a jesienią, to najlepszy czas na doprowadzenie trawnika do porządku. Jak się za to zabrać? Oczywiście największym problemem są prześwity w zielonym dywanie.

"Jeśli jest to tylko wytarty obszar cienkiej trawy, zgrab cały filc i mech, usuń wszystkie chwasty i cienko rozrzuć nasiona trawy, dobrze podlewając i utrzymując wilgoć. Nasiona powinny wykiełkować i urosnąć w ciągu kilku dni" – informuje ekspert.

Dodał również, że przez kolejny miesiąc należy unikać chodzenia po trawie, a także koszenia jej. Trzeba poczekać na jej intensywny wzrost. Wtedy można mieć się pewność, że trawa zakorzeniła się i dobrze przyjęła.

Trik ogrodnika, czyli napowietrzenie trawnika

Monty Don podzielił się też trikiem, dzięki któremu trawnik będzie wyglądał rewelacyjnie wiosną przyszłego roku. Chodzi o jego napowietrzenie. Jak to zrobić? Wystarczy wziąć grabie i wbijać je w ziemię w odstępach mniej więcej co 30 cm. "Najlepiej jest po tym wmasować piasek w powstałe otwory za pomocą sztywnej szczotki" – dodał specjalista w The Sun.

