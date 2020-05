wcierka do włosów

Wcierka na wypadanie włosów. Jak zrobić domową wcierkę z popularnego Amolu?

Dobrze dobrana wcierka do włosów potrafi zdziałać prawdziwe cuda. W końcu doskonale odżywi cebulki włosów, aby pobudzić kosmyki do wzrostu, a przy tym oczyszcza skórę głowy oraz zwalcza uciążliwe przetłuszczanie pasm. Jak się okazuje, idealnym sposobem na wcierkę na wypadanie jest użycie Amolu. Choć zazwyczaj specyfik kojarzy się z leczeniem dolegliwości żołądkowych czy reumatycznych, to również bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku włosów. Jak zrobić wcierkę z Amolu?

Wcierka na wypadanie włosów - główny składnik masz w zasięgu ręki. (Getty Images)