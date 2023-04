Wciśnij do doniczki. Roślina szybko ci podziękuje

Za dużo wody w doniczce? Zamiast zmieniać ziemię, sięgnij po coś, co prawdopodobnie masz w łazience

Chcesz uratować kwiat po przelaniu? Idź do łazienki i sięgnij po... tampony. Tampony bardzo skutecznie pochłaniają nadmiar wilgoci i pobiorą go także z gleby. W zależności od wielkości doniczki wsadź do gleby od 3 do 7 tamponów i pozostaw je tak przez kilka godzin. Kiedy napęcznieją, wyrzuć je do kosza. Jeśli ziemia nadal będzie nadmiernie wilgotna, możesz powtórzyć czynność.