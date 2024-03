Wdowa po Emilianie Kamińskim walczy o teatr. "Nie myślę o żałobie"

– Walczę o wszystko, walczę o moje życie, walczę o życie i poświęcenie mojego męża, mojego cudownego zespołu, teatru. (...) Siebie odkładam na półkę, dlatego 10 kilogramów jestem ‘starsza’. To wszystko są stresy. Nie mam czasu zajmować się sobą, proszę mi wybaczyć. Ale uważam, że to jest priorytet i poświęcam się całkowicie walce o to miejsce – podsumowała w tym samym wywiadzie.