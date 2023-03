We Francji trwają strajki. "Ścisk, chaos i frustracja"

Nie chcą się zgodzić na zmiany. Związkowcy mówią o "rzuceniu francuskiej gospodarki na kolana"

Projekt francuskiego rządu dotyczy reformy emerytalnej. Władze zakładają podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat już do 2030 roku. Ma też zostać wydłużony okres składkowy - do 43 lat. Zmiana ta ma zostać wprowadzona do roku 2027.