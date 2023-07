Weekendowy horoskop miłosny – 21-23 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – weekendowy horoskop miłosny 21-23.07.2023

Strzelec otrzyma ciekawą propozycję, która może być początkiem wielkiej przygody. Wiele zależy od jego decyzji, ale również od tego, czy jest już gotowy, aby ruszyć z życiem dalej. Takich spraw nie warto przyspieszać, ponieważ można się wówczas gorzko rozczarować. Serce chce tego, czego chce – nie da się go zmusić do zapomnienia czy zmiany zdania. A przynajmniej nie tak szybko, jak Strzelec by chciał.