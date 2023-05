Weekendowy horoskop miłosny – 26-28 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wiosna to czas, kiedy Barany rozkwitają, stając się niezwykle atrakcyjne dla potencjalnych partnerów. Powinny zatem korzystać z życia i niczym się nie przejmować. Nieważne, czy szukają aktualnie stałego związku czy przelotnej znajomości, szczęście na pewno uśmiechnie się do nich już w ten weekend. Powinny być przygotowane na romantyczne przygody, bo tych im nie zabraknie.

Weekend niesie dobre wieści dla osób w stałych związkach. Skupią się na budowaniu stabilnych i trwałych więzi. Romantyczne chwile spędzone w domu lub w pięknych okolicznościach przyrody przyniosą partnerom wiele radości. Samotne Byki będą mieć mniej szczęścia – głównie dlatego, że same nie wiedzą, czego chcą, a brak zdecydowania to olbrzymia przeszkoda w znalezieniu miłości.

Jeśli Bliźnięta szukają miłości, powinny skierować swoją uwagę na najbliższe otoczenie. Ktoś bardzo ważny może już znajdować się w zasięgu wzroku. Zanim jednak Bliźnięta zawrócą komuś w głowie, muszą wykonać rachunek sumienia: czy na pewno są na to gotowe, czy rozwiązały i pozamykały skutecznie swoje sprawy z przeszłości? Gdy oferuje się komuś serce, lepiej, aby było ono wolne i dostępne…

W ten weekend Rak skoncentruje się na budowaniu domowego ciepła i rodzinnej miłości. Warto zadbać o intymne chwile w zaciszu własnego domu. Wieczór tylko we dwoje przyniesie radość i wspaniałe wspomnienia. Osoby samotne mogą spotkać kogoś ciekawego, istotne jest, aby podzielał te same wartości, inaczej niewiele da się wyciągnąć z takiej przypadkowej znajomości.

W ten weekend Lwy odkryją nowe, ekscytujące aspekty w już istniejących związkach. Niby znają swoich partnerów bardzo długo i dość dobrze, a jednak ci zdołają w jakiś sposób ich zaskoczyć. To świetnie, bo Lew uwielbia niespodzianki! Mogą na nie liczyć również samotne osoby, oczywiście pod warunkiem, że otworzą się na nowe możliwości i pozwolą uczuciom wkroczyć na nowo do swojego życia.

Panny, które były ostatnio rozkojarzone, a może wręcz oziębłe dla partnera z powodu nagromadzenia innych problemów, powinny mu teraz okazać, że jednak jest dla nich ważny. Muszą zadbać o czułe gesty i słowa, które pomogą odbudować nadszarpniętą relację. Wszystko da się naprawić, wystarczy włożyć w to odrobinę wysiłku. Samotne osoby muszą stać się bardziej spontaniczne. Wtedy zdarzy im się coś miłego.

Jeżeli chodzi o kwestie sercowe, Wagi zdecydowanie odpuszczą sobie ten weekend. Mają teraz na głowie wiele spraw, w ich życiu szykują się ważne zmiany, na które długo czekały. Nic dziwnego, że są zbyt zajęte, aby poświęcać komuś cenny czas i uwagę. W stałych związkach partner Wagi też musi przygotować się na to, że zjedzie na drugi plan. Zamiast się obrażać, powinien dzielnie wspierać działania swojej połówki.

Samotne Strzelce czują się znudzone i rozczarowane flirtowaniem. Nie mają ostatnio ani powodzenia, ani szczęścia, co może dziwić w wypadku tego bardzo uroczego znaku zodiaku. Możliwe, że Strzelec źle wybiera albo nie stara się dostatecznie. Musi pokazać potencjalnemu partnerowi swoje uroki: oczarować go osobowością i darem wymowy, którego inne, nieśmiałe znaki mogą mu tylko pozazdrościć.

W wypadku stałych związków trzeba będzie poszukać kompromisu. Pojawi się różnica zdań albo pewien drobiazg ożywi na nowo zadawnioną awanturę. Będzie ciężko, ale prawdziwa miłość zawsze odnosi zwycięstwo – i o tym trzeba pamiętać. Osoby samotne czeka z kolei rozrywkowy weekend. Koziorożec zdoła przyciągnąć do siebie kogoś o podobnej naturze, z kim od razu znajdzie wspólny język.

Osoby w nowych związkach powinny w ten weekend skupić się na zabawie i odnajdywaniu radości w spędzaniu czasu we dwoje. Muszą otworzyć się na nowe doświadczenia i przygody. To samo dotyczy zresztą singli – ich entuzjazm może szybko przyciągnąć potencjalnego partnera. Są teraz bardzo atrakcyjne, dlatego powinny maksymalnie wykorzystać swój urok osobisty.

W ten weekend Ryby nieco zwolnią tempo. Postanowią skupić się bardziej na sobie i swoim rozwoju niż na sprawach sercowych, które ostatnio nieodmiennie kończą się dla nich rozczarowaniem. Osoby, które niedawno zakończyły związki, mogą czuć się przytłoczone uczuciem samotności. Na pocieszenie gwiazdy zapewniają, że to szybko minie i wkrótce znów uśmiechnie się do nich szczęście.

