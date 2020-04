Weronika Rosati mówi o koronawirusie w Stanach Zjednoczonych. "Wybrałam się na taką "trzydniową misję"

Weronika Rosati w czasie pandemii mieszka z córką w Los Angeles. Na swoich profilach w mediach społecznościowych relacjonuje rozwój sytuacji. Mówi, jak wygląda robienie zakupów oraz czy brakuje środków bezpieczeństwa. "Jest taka atmosfera przerażenia i nerwów. To jest bardzo odczuwalne" – skomentowała.

W jednym z ostatnich wywiadów powiedziała o wzroście cen w supermarketach. "Było dość dramatycznie w tym czasie, gdy zarządzono kwarantannę. Ludzie spanikowali i myśleli, że będzie tak jak we Włoszech, że zamkną nas w domach i przede wszystkim zamkną nam sklep. (...) Ja też trochę uległam tej panice, szczerze mówiąc. Wybrałam się na taką 'trzydniową misję', ponieważ musiałam jeździć po jakichś dwudziestu sklepach, żeby zdobyć papier toaletowy. Nie było też wody, to znaczy była, ale dziesięć razy droższa. Jeżeli chodzi o ceny, to zauważyłam bardzo dużą różnicę i faktycznie rzeczy, które kupowałam normalnie, kosztują dwa razy tyle" – powiedziała w rozmowie z serwisem Plejada.