Tajlandia. Zrzucił ciężarną żonę z klifu, sąd uchylił wyrok

Zepchnął żonę z klifu – Chińczyk "dostał" tylko 10 lat

Początkowo Yu Xiaodong został skazany na dożywocie, ale teraz Sąd Najwyższy w Tajlandii uchylił ten wyrok, zamieniając pierwotną karę na jedynie 10 lat pozbawienia wolności. Dla ofiary to ogromny cios – zwłaszcza że długo wracała do zdrowia. Jak zapowiedziała, złoży apelację. – Byłam zszokowana tą decyzją, do tego stopnia, że nie mogłam jeść ani spać. Nie jestem w stanie tego zaakceptować – powiedziała lokalnym mediom Chinka. Dowiadujemy się, że po tragedii była zmuszona poddać się aborcji z powodu licznych obrażeń. Miała złamaną nogę, rękę, obojczyk i urazy kolan.