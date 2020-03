Weronika Rosati odpowiadała na pytania internautów. Niektóre ją zaskoczyły

Weronika Rosati na InstaStory po kolei odpowiadała na pytania dotyczące jej życia prywatnego. Jedną z osób zaciekawiło, w jakim języku mówi jej córka. "Elizabeth komunikuje się po angielsku. Zresztą od trzech dni ma nowe ulubione słowa. Na wszystko mówi teraz: 'come on, come on' oraz 'mine', że wszystko jest jej. Nawet mój telefon. Uczy się nazw zwierzaczków. Dobrze idzie jej 'cat' oraz 'zebra'. Mówię też do niej po polsku. Sama wybiera, w jakim języku chce mówić, jak tu jesteśmy, to mówi po angielsku" - wyjaśniła aktorka, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych.