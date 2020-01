WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 weronika rosatiteresa rosati oprac. Karolina Błaszkiewicz 36 min. temu Weronika Rosati skończyła 36 lat. Teresa Rosati wzruszyła ją filmikiem Weronika Rosati ma za sobą intensywny rok. W dniu swoich 36. urodzin dziękowała za wszystko, czego się w tym czasie nauczyła. Teraz dzieli się filmikiem, który dostała od swojej mamy, Teresy Rosati. Projektantka jest dumna z tego, jaką kobietą stała się aktorka. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Weronika Rosati ma bardzo bliską relację ze swoją mamą, Teresą (East News) "To jest mój czas! To jest czas kobiet, to są czasy kobiet - to jest nasz czas. Jestem szczęśliwa, że ten etap mojego życia - kiedy już trochę przeżyłam, ale mam jeszcze siłę i zdrowie na walkę o prawa kobiet jest właśnie teraz, bo naprawdę kobiety zmieniają świat" – napisała w czwartek Weronika Rosati. To fragment większego wpisu, który pojawił się na profilu aktorki w jej urodziny. 36-latka wyraziła wdzięczność za wszystkie doświadczenia – te dobre i te złe. I wciąż świętuje, czego dowodem jest filmik, który stworzyła dla niej jej mama, Teresa Rosati. Weronika Rosati – urodziny W filmiku zawarte są nieznane zdjęcia z okresu dzieciństwa i dojrzewania Weroniki, która od najmłodszych lat marzyła o zawodzie aktorki. Zadebiutowała jako 15-latka w filmie z Leonem Niemczykiem, choć ostatecznie nie ujrzał on światła dziennego. Potem Polacy mogli oglądać ją na małym ekranie w serialu "Klasa na obcasach". Mama Weroniki podkreśliła też, że grała nie tylko w polskich, ale i zagranicznych produkcjach, oraz że wzbudza zainteresowanie mediów. Nie zabrakło odniesienia do aktywności społecznej na polu walki o prawa ofiar przemocy domowej. "Ale zawsze najważniejsza jest rodzina!" – taki napis widzimy w pewnym momencie na nagraniu. Towarzyszą mu zdjęcia, na których poza Weroniką i Teresą Rosati jest również córka tej pierwszej, Elizabeth. "Weronika, jestem z Ciebie bardzo dumna" – zapewnia na koniec matka aktorki. A ona sama stwierdza, że ma najwspanialszą rodzicielkę na świecie. Weronika nigdy nie ukrywała, że ma bardzo bliską relacją z mamą. Nie wszystkim to się podobało – byli partnerzy aktorki zarzucali, że związek matki i córki jest wręcz toksyczny. Ale co złego jest w tym, że projektantka stoi za znaną córką murem? Zwłaszcza w momencie, gdy znęca się nad nią partner. To właśnie Teresa Rosati najbardziej pomogła Weronice po odejściu od Roberta Śmigielskiego. Do dziś wspiera córkę w opiece nad małą Elizabeth. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne