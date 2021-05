Wersow ofiarą hejtu po wyznaniu o operacji biustu. Broni jej Maja Staśko

Ważna decyzja

Weronika podzieliła się z fanami informacją o operacji w piątek na kanale "Ekipy" na Youtube. Gwiazda pokazała, jak informuje pozostałych członków składu o swoich planach. Koledzy przyjęli decyzję dziewczyny ze zrozumieniem, obiekcje zgłosił tylko jej brat. Dziewczyna w filmiku wyjaśnia także, dlaczego tak późno zdecydowała się wyjawić swoje plany. - Zdecydowałam się na operację powiększenia piersi i nie jest to decyzja, która była nagła, spontaniczna, czy nieprzemyślana. Mam 25 lat i już od kilku lat myślałam, żeby taką operację wykonać. Na początku nie miałam takich funduszy, potem bałam się, później nie byłam zdecydowana, bo bałam się tego bólu. Potem bałam się opinii ludzi, co dalej zostało, bo tego boję się najbardziej - stwierdziła i dodała: Nie chcę nikogo zachęcać do wykonania takiego zabiegu. Powinna to być indywidualna i przemyślana decyzja – wyjaśnia influencerka.