Wersow powiększyła biust. Influencerka mówi, jak się czuje kilka tygodni po operacji

Dziewczyna liczyła się z ciężkim okresem rekonwalescencji, to jednak nie spodziewała się, że ból aż tak bardzo da się we znaki. "Wbijali mi dwa wenflony, jeden w ogóle nie dawał mi leków przeciwbólowych. Zwijałam się z bólu. [...] Nie byłam w stanie utrzymać kamery, ani telefonu, bo jednak ból, który mi towarzyszył był nie do opisania" - relacjonowała.