Wesele już za 6 miesięcy. Teściowa postawiła pannie młodej jeden warunek

Przed ślubem atmosfera jest dla wielu par nerwowa. Nadmiar obowiązków i presja, że wszystko musi wyglądać idealnie, sprawiają, że zaczynają się kłótnie. Szczególnie gdy partner staje po stronie teściowej.

– Rok temu poważnie zachorowała, ale wyzdrowiała. Teraz, jak do niej idziemy z listą gości, na której znajdują się 93 pary, to ona do nas z tekstem, że nie, że za dużo, że ona boi się powrotu choroby i musi mieć oszczędności – żali się przyszła panna młoda na forum WP Kafeteria.